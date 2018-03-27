Массовые проверки в активном режиме проведут по всей столице России. Это связано с трагическим происшествием в в Кемерове.

Начинается реализация проекта "Безопасная столица". В рамках этого проекта принято решение подвергнуть проверке торговые центры "Вешняки" и "Рио".

Один из активных участников проекта, занимающийся координацией их деятельности Антон Акишин рассказал журналистам, что именно на работу этих торговых организаций поступали жалобы жителей города.



Целью проверки также является оценка результативности рекомендаций 2017 года. После пожара в ТЦ "Рио" 2017 года активисты проекта решили проверить результаты работы руководства ТЦ. О мерах, принятых для улучшения противопожарной безопасности приказано доложить участникам проекта "Безопасная столица".

Несчастье, постигшее жителей Кемерово должно стать причиной для активизации усилий по всей стране с целью сопротивленияразрушительной силе природных катаклизмов. Это сигнал для активизации усилий в этом направлении.

дата публикации: 27.03.2018

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