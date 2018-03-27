Торговый центр "Зимняя вишня" загорелся двадцать пятого марта. На площадке, занимающей 1,5 тыс. кв. метров по предварительным данным погибло 64 человека. Еще не названа официальная цифра. в интернете многие пишут, что погибло 400 000 человек. Возбуждено уголовное дело, в связи с которым уже задержаны четверо подозреваемых, так или инае имеющих отношение к трагедии. Среди них руководитель главной компании, обслуживающей ТЦ, арендатор здания, являющегося источником возгорания. Объявлен траур до двадцать девятого марта включительно.

Причиной случившегося называют халатность. Cогласно данным, предоставленным Ринатой Еникеевой от МЧС "Зимняя вишня" была реконструирована и руководство центра не согласовало специальные технические данные, без которых введение в эксплуатацию является нарушением правил техники безопасности.

Еще в 2013 году МЧС настаивало на согласовании специальных технических условий относительно ТЦ "Зимняя вишня".



МЧС еще в 2013 году обратило внимание руководства ТЦ на тот факт, что проектные решения не учитывают в полной мере требования противопожарной защищенности объекта.

Именно на четвертом этаже, который был создан во время упомянутой выше реконструкции 2010-2011 годов трехэтажного здания бывшей кондитерской фабрики возник очаг возгорания. На нем располагались кинозалы, аттракционы и детские комнаты.



Это привело к пожару. Кроме того по данным МЧС слишкм поздно был осуществлен вызов пожарных на место происшествия. В результате пожарные прибыли уже в тот момент, когда горели помещения трех кинозалов и контактного зоопарка.

дата публикации 27.03.2018

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