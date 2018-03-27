Происшествия

В России объявили общенациональный траур 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерове. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" произошел пожар. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Госпитализированными остаются 15 человек. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, у всех наблюдается положительная динамика.

Общее число пострадавших превышает 60 человек. Свыше 50 из них отпущены на домашнее лечение. Скворцова отметила, что 69 родственников погибших и пострадавших обратились к врачам со стрессом, гипертоническим кризом. Состояние сейчас у всех стабильное.

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