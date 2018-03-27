Москомэкспертиза согласовала проект для объекта капитального строительства: Комплексный капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа «Технологии обучения» по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 21А, корп. 29 (ЮАО, Донской).

«Школа «Технологии обучения» осуществляет очное, дистанционное и надомное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Капитальный ремонт будет произведен в филиале школы, построенном в 1978 году. Проектом предусмотрены как фасадные, так и отделочные работы внутри здания», - заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе ремонта цоколь будет утеплен и облицован керамогранитной плиткой. Фасад утеплят с последующим оштукатуриванием и окраской по подготовленной поверхности. Проектом предусмотрены замена оконных отливов, флагодержателей и домового знака, а также устройство эвакуационных лестниц. Также будут отремонтированы кровля и подвал школы.

Внутри здания заменят перегородки, оштукатурят и окрасят стены по подготовленной поверхности, заменят напольное покрытие и плинтуса. Кроме того, будет отремонтирован потолок, выполнено устройство коробов из ГКЛ для инженерных коммуникаций, заменены дверные блоки. На лестничных клетках будет произведен ремонт оконных откосов, окраска потолков и нижних поверхностей лестничных маршей, замена плитки на площадках, в том числе плинтуса, замена металлических ограждений.

В рамках ремонтных работ здание приспособят для комфортного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Во входной группе будет установлен пандус, оборудованный поручнями. На первом этаже появится универсальный санузел, оборудованный устройством двухсторонней связи с постом охраны. Кроме того, здание будет оборудовано устройствами и средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в здании, акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации.

.