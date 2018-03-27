Автомагистраль

Обильный снегопад, пришедший в столицу 27 марта, не повлиял на работу Транспортного комплекса Москвы, сообщили в ведомстве. В настоящее время не наблюдается затруднений в движении наземного городского транспорта, Московского центрального кольца (МЦК), метрополитена, а также пригородных электричек.

Московское метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графику по всем линиям. Более 800 сотрудников задействованы в работах по устранению последствий снегопада. Уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что помогает избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов.

Более 100 работников проводят уборку снега на всех транспортно-пересадочных узлах МЦК и прилегающих к ним территорий в радиусе 5 метров.

Снегопад не повлиял на работу наземного городского транспорта. Сегодня по улицам курсируют около 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в штатном режиме. Во время сильного снегопада технические и аварийные службы предприятия круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта. Более 140 работников Мосгортранса обеспечивают очистку разворотных колец, трамвайных путей и стрелочных переводов. В работах также задействовали свыше 40 единиц спецтехники, в том числе трамваи-снегоочистители. Уборку снега будут вести в течение всего дня.

В устранении последствий снегопада на железнодорожных платформах Москвы и Московской области задействованы более 1 тысячи сотрудников Центральной ППК.

С учетом погодных условий, москвичей просят отказаться от поездок на личных автомобилях. Транспортный комплекс прилагает все усилия для того, чтобы пассажиры могли добраться до места назначения быстро и с комфортом.

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