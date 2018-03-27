Будем здоровы

Заболевание простатитом всегда считалось мужскими распространенным.

Ещё недавно считалось что в возрасте старше 45 лет до трети мужчин хотя бы раз сталкиваются с воспалением простаты, причем у некоторых представителей сильной половины человечества оно приобретает хронический характер. В наши дни отмечается тенденция ко все более широкому распространению этого заболевания и его «омоложению». Чрезмерно активная сексуальная жизнь с частой сменой партнерш, равно как и длительные периоды воздержания, малоподвижный образ жизни, сидячая работа, вредные привычки, стрессы и переохлаждение делают свое дело, и сейчас простатит все чаще встречается у тридцатилетних мужчин.

К сожалению, заболев, многие мужчины не торопятся к врачу, а если уж и обратились к специалисту — выполняют его рекомендации крайне неаккуратно. Например, прекращают курс противовоспалительной терапии сразу же, как только исчезнут неприятные симптомы простатита. Это — серьёзная ошибка. Недолеченный острый воспалительный процесс переходит в хроническую форму и легко обостряется при малейшем снижении иммунитета или воздействии неблагоприятных факторов. Кроме того, простатит может стать причиной ряда осложнений, лечить которые впоследствии придется долго, а порой и затратно.

Простатит может стать причиной воспаления мочевого пузыря, почек, семенных пузырьков, яичек — по сути простата при простатите превращается в очаг хронического воспаления, из которого с током крови инфекция может заноситься в другие, чаще расположенные поблизости, органы. Кроме того, хроническое воспаление в предстательной железе может становиться причиной ее склероза — замещения железистых клеток соединительной тканью.

Простатит — один из факторов развития аденомы простаты — доброкачественного разрастания железистой ткани. Некоторые исследователи не исключают связь простатита с раком предстательной железы. Хронические патологии простаты неизбежно приводят к развитию половой дисфункции у мужчины, сопровождающейся затруднением оргазма и эякуляции, болями во время полового контакта. Также простатит — одна из причин мужского бесплодия.

При первых же симптомах обострения простатита - болезненности и затруднении мочеиспускания, частых позывах в туалет, болях во время полового контакта, нужно обратиться к врачу — он при необходимости проведет обследование, порекомендует эффективное лечение. Оптимальным решением будет комплексная терапия простатита — в программу такого лечения входят препараты, снимающие воспаление, боль, спазм, антибиотики, витамины. Важной составляющей комплексного лечения могут быть средства на растительной основе, например, «ЛИКОПРОФИТ®», компоненты которого на фоне стандартной терапии эффективно влияют на основные проявления хронического простатита, в частности, способствуют улучшению мочеиспускания: усиливают струю мочи, уменьшают частоту позывов к мочеиспусканию, оказывают противоотечное действие, улучшают показатели эякулята, положительно влияют на сексуальную функцию (1), а также оказывают общеукрепляющее действие на организм больных хроническим простатитом, улучшают их общее самочувствие.*

При простатите особенно важно относиться к своему здоровью внимательно, по возможности избегать факторов, провоцирующих обострение воспалительного процесса в предстательной железе. Также среди профилактических мер — рационализация питания и исключение вредных привычек, которые также способствуют обострениям болезни.

Долганов И.М., врач уролог-андролог первой категории, сотрудник кафедры Урологии и Хиругической андрологии РМАПО

1. Спивак Л.Г. Эффективность и безопасность применения Ликопрофита® у больных хроническим простатитом и аденомой предстательной железы. Урология. 2013, №2, С. 118-122.

*Инструкция по применению БАД к пище ЛИКОПРОФИТ®

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