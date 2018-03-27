версия для печати

Здесь интересно

Андрей Звягинцев встретится со зрителями в Мослектории

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Андрей Звягинцев встретится со зрителями в Мослектории

M24.ru 27 марта 2018г., 16:39

Популярный режиссер, сценарист расскажет о некоторых секретах своего успеха

.

27 марта кинорежиссер, сценарист, лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей Андрей Звягинцев расскажет в бизнес-школе "Сколково" об авторском кино в России. Слушатели узнают, как совместить коммерческий успех и художественную ценность картины, а также что помогло подряд двум фильмам режиссера войти в шорт-лист премии "Оскар" и покорить зарубежного зрителя.

Прямую трансляцию смотрите 27 марта в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Здесь интересно»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   