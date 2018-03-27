Здесь интересно

27 марта кинорежиссер, сценарист, лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей Андрей Звягинцев расскажет в бизнес-школе "Сколково" об авторском кино в России. Слушатели узнают, как совместить коммерческий успех и художественную ценность картины, а также что помогло подряд двум фильмам режиссера войти в шорт-лист премии "Оскар" и покорить зарубежного зрителя.

Прямую трансляцию смотрите 27 марта в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание

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