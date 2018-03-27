Новости Москва Инфо

Почтить память погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове можно будет в районе Манежной площади. Городские власти организуют площадку памяти и скорби. Здесь 27 и 28 марта с 17:00 можно будет возложить цветы. В акции примут участие городские власти, представители общественности, москвичи и гости столицы.

О своем намерении присоединиться к этой акции сообщил председатель Общественной палаты города Москвы Константин Ремчуков.

«Пойду к 17-00 на Манежную площадь, где по инициативе Общественной палаты Москвы Сергей Собянин помог организовать место, куда москвичи смогут принести и цветы, и свечи, и свою скорбь по жертвам Кемеровского ужаса. И сегодня и завтра на Манежку можно будет нести цветы», - говорится в сообщении.

Также о своем намерении почтить память трагически погибших сообщил в Twitter спикер Московской городской думы Алексей Шапошников. Он пригласил гостей и жителей столицы присоединиться к акции.

«Москвичи, вся страна скорбят вместе с Кузбассом... Обязательно приду на Манежную площадь со своими коллегами-депутатами Мосгордумы, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерово. Приглашаю москвичей и гостей столицы присоединиться к акции памяти», - написал Алексей Шапошников.

Пожар произошел в Кемерове на четвертом этаже ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. В настоящее время опознаны тела 25 погибших.

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