Образование/Карьера

С целью подготовки к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 24 марта 2018 года в городе Москве состоялся тренировочный экзамен по иностранному языку (устная часть) с участием обучающихся 11 классов.

"При проведении тренировочного экзамена участники смогли ознакомиться с процедурой проведения устной части экзамена по иностранным языкам, а также проверить свои знания и подготовить себя к реальному экзамену. Тренировочный экзамен проводился в два потока: в 10:00 и в 13:00. При проведении устной части экзамена по иностранным языкам в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) задействуется два типа аудиторий: аудитория подготовки и аудитория проведения. В аудиториях подготовки всех ППЭ применялась технология печати индивидуальных комплектов с последующим сканированием бланков участников в штабах ППЭ.В аудиториях проведения использовалось уже знакомое специализированное программное обеспечение, с использованием которого участники «наговаривают» свой ответ на станцию записи устных ответов",- отметил руководитель Регионального центра обработки информации.

В тренировочном экзамене принимали участие руководители ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты и организаторы, все категории работников провели полный цикл экзамена. В экзамене приняли участие свыше 11000 работников ППЭ города Москвы.

Тренировочный экзамен прошел более, чем в 200 ППЭ города Москвы, которые будут задействованы при проведении ЕГЭ в досрочный и основной этап. На экзамене присутствовали представители Департамента образования города Москвы и Федерального центра тестирования.

Во всех аудиториях, задействованных в ППЭ, были распечатаны регистрационные бланки, участники потренировались в заполнении бланков. В аудиториях проведения на компьютерах со специализированным программным обеспечением – станциях записи устных ответов, участники выполняли экзаменационные задания. После завершения экзамена все бланки успешно отсканированы в штабах ППЭ и вместе с записями устных ответов переданы в региональный центр обработки информации города Москвы (далее – РЦОИ). Все возникающие в ходе проведения

тренировочного экзамена вопросы, поступившие в информационно-консультационный центр РЦОИ, решались оперативно. Тренировочный экзамен прошел в рабочем режиме, поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

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