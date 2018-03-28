Новости Москва Инфо

На четырех кладбищах Кемерово в среду пройдут похороны 13 жертв страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Еще двоих погибших — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах местного лицея № 7, — похоронят в Томске.

В Кемерово церемонии прощания и похорон пройдут на Кировском кладбище, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном кладбище № 5. Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться также в разных соборах.

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале муниципального предприятия «Спецбюро». Его представитель сообщил, что на церемонии присутствовали супруга Антона, ее родственники и друзья. Родственники сообщили, что приняли решение о кремации останков погибших.

В среду, 28 марта, объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги. Федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу.

.