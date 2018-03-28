Происшествия

Общее число жертв в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово составляет 64 человека. Об этом заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

При этом он отметил, что на сегодня никто не числится без вести пропавшим после пожара. «Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — сказал Аксенов.

К утру среды в Кемерово опознали 27 из 64 погибших при пожаре в ТЦ.

Президент РФ объявил 28 марта днем общенационального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу и развлекательные программы.

Погибших начнут хоронить в среду на Кировском, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном кладбище № 5. Еще двоих погибших — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах местного лицея № 7, — похоронят в Томске.

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