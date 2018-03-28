Новости Москва Инфо

День всенародного траура в связи с трагедией в Кемерове объявлен в России в среду, 28 марта. Крупный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, среди которых было много детей. По всей стране сегодня приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.

В российских городах проходят акции памяти. Москвичи, чтобы почтить память погибших, приходят на Манежную площадь. Здесь по распоряжению Сергея Собянина организовали временный мемориал у входа в Александровский сад. Там установлен баннер с надписью "Кемерово". 25.03.2018. Мы с тобой". Люди приносят цветы, свечи и мягкие игрушки.

Глядя на фотографии тех, кто погиб во время пожара в Кемерове, мать двоих детей невольно представляет себя на месте их близких. Потерять ребенка, говорит Светлана, значит потерять целый мир, потерять смысл жизни.

"Страшно, когда в воскресенье днем 41 ребенок просто горит заживо. Это горе каждого из нас", – добавила она.

Люди не могут сдержать слез, разделяя это общее горе. "У меня у самой четверо внуков. В голове не укладывается, трудно представить", – сказала участница мероприятия. Цветы и игрушки начали появляться у мемориала около 17:00 27 марта. К мемориалу приходили по одному, парами и даже целыми семьями. Минутой молчания горожане поминали тех, кто так и не смог выбраться из горящего здания. Первыми на Манежную площадь пришли сами кемеровчане, которые узнали о трагедии, когда находились далеко от дома – в Москве. Они сразу же стали звонить родным и близким, надеясь, что на том конце им ответят знакомые голоса.

Общественная палата закупила мягкие игрушки, чтобы раздать их в день траура участникам акции в память о погибших. По словам председателя ОП Константина Ремчукова, подготовлено примерно 50 штук игрушек. Их получат как присоединившиеся к акции, так и те, кто случайно окажется на Манежной площади.

С алыми гвоздиками на Манежную площадь во вторник приехал мэр Москвы. Он выразил соболезнования семьям погибших. Едва сдерживая слезы, подходили к месту памяти погибших и звезды отечественной эстрады. А когда стемнело, москвичи выпустили в небо воздушные шары.

В память о жертвах этой страшной трагедии Останкинская телебашня погрузилась во тьму. Подсветку полностью выключили на три дня.

Акции памяти жертв трагедии начались во многих регионах страны. Жители Ростова-на-Дону несут цветы и игрушки к памятнику "Мать и дитя". На Камчатке в память о жертвах трагедии зажгли свечи. Аналогичные акции проходят в Санкт-Петербурге, Сочи, Ингушетии, Приморском крае, Калужской области, Бурятии и других областях. В Грозном сотни людей вышли на площадь перед мечетью "Сердце Чечни", чтобы выразить скорбь. Во Владивостоке память жертв, также как в самом Кемерове, будут чтить три дня.

Кроме того, слова соболезнования и поддержкивыражают официальные лица и простые граждане из других стран. К российским диппредставительствам по всему миру люди несут цветы в память о жертвах пожара в Кемерове.

В российском посольстве в Минске открыли книгу соболезнований. Весь день к зданию приходят люди. В цветах и детских игрушках ограда посольства РФ в Киеве. Почтить память погибших пришли жители Будапешта, Минска, Душанбе, Вильнюса, Бишкека, Хельсинки, Брюсселя и Астаны. На зданиях всех миссий приспущены государственные флаги. Соболезнования России выразили власти Израиля, Испании, Грузии, Бразилии,Греции, Турции и Украины. Папа Римский Франциск обещал молиться за всех, кто оплакивает потерю близких.

Крупный пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" произошел 25 марта. На этаже располагались кинозалы и игровые зоны с аттракционами. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте трагедии побывал Владимир Путин. Президент возложил цветы в память о погибших, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии и встретился с инициативной группой граждан. Путин пообещал жителям, что все виновные понесут ответственность, несмотря на свои должности. Следственный комитет РФ уже предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

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