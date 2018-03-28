Новости Москва Инфо

Отказались оценивать публичные выступления и действия руководителей Кемерво в Кремле.

По крайней мере до завершения следственных мероприятий относительно выяснения причин и последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" никаких комментариев не последует.

Дмитрий Песков всего лишь упомянул о том, что по мениюпрезидента страны под камерами и второпях подобные зпявления неуместны. Оценку ситуации и решения решено предоставить в распоряжение журналистов позднее.

Cамое главное - это своевременное предоставление информации о причинах происходящего и детальное исследование фактов. Только после этого возможно предоставлить СМИ тщательно проверенную информацию. Такие вопросы с кондачка не решаются.

Возгорание произошло двадцатьпятого числ этого месяца. Жертвами стали шестьдесят четыре человека, 41 из них - дети.



По всей стране согласно указу президента Путина объявлен траур и траурные мероприятия идут по всей России. Цветы, свечи, лампады и воспоминания о тех, кого уже нет с нами. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина в Москве на Манежной площади создана мемориальная площадка, на ней можно почтить память жертв пожара.

дата публикации 28.03.2018

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