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Новости Москва Инфо
Департамент культуры отменяет в срочном порядке все развлекательные мероприятия
Из-за гибели людей в Кемерово в Москве отменены все зрелищные мероприятия.
В соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина об объявлении траура 28 марта в срочном порядке отменены все развлекательные мероприятия в организациях Департамента культуры Москвы.
Все зрелищные мероприятия отменены исключительно из-за траура по жертвам пожара в Кемерово.
Средства массовой информации отмечают факт отмены всех зрелищных мероприятий 28 марта в связи с трагической кончиной жителей Кемерово в результате трагических событий.
дата публикации 28.03.2018.
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