Новости Москва Инфо

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Департамент культуры отменяет в срочном порядке все развлекательные мероприятия

Фото: www.flickr.com

Департамент культуры отменяет в срочном порядке все развлекательные мероприятия

Татьяна Кислова 28 марта 2018г., 14:47

Из-за гибели людей в Кемерово в Москве отменены все зрелищные мероприятия

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В соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина об объявлении траура 28 марта в срочном порядке отменены все развлекательные мероприятия в организациях Департамента культуры Москвы.

Все зрелищные мероприятия отменены исключительно из-за траура по жертвам пожара в Кемерово.

Средства массовой информации отмечают факт отмены всех зрелищных мероприятий 28 марта в связи с трагической кончиной жителей Кемерово в результате трагических событий.

дата публикации 28.03.2018

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