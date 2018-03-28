Новости Москва Инфо

В соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина об объявлении траура 28 марта в срочном порядке отменены все развлекательные мероприятия в организациях Департамента культуры Москвы.

Все зрелищные мероприятия отменены исключительно из-за траура по жертвам пожара в Кемерово.

Средства массовой информации отмечают факт отмены всех зрелищных мероприятий 28 марта в связи с трагической кончиной жителей Кемерово в результате трагических событий.

дата публикации 28.03.2018

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