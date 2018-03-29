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Автомагистраль

Транспорт:Восстановлен график движения в метрополитене

Фото: depositphotos/metlion

Транспорт:Восстановлен график движения в метрополитене

M24.ru 29 марта 2018г., 11:03

На салатовой ветке поезда движутся с обычным интервалом

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Движение поездов на Люблинско-Дмитровская линии столичной подземки ввели в график.

Об этом сообщили в Telegram-канале московского метро.

Ранее сообщалось, что поезда салатовой ветки следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. Метрополитен принес

пассажирам извинения за доставленные неудобства.

дата публикации 29.03.2018

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