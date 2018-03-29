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Автомагистраль
Транспорт:Восстановлен график движения в метрополитене
На салатовой ветке поезда движутся с обычным интервалом.
Движение поездов на Люблинско-Дмитровская линии столичной подземки ввели в график.
Об этом сообщили в Telegram-канале московского метро.
Ранее сообщалось, что поезда салатовой ветки следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. Метрополитен принес
пассажирам извинения за доставленные неудобства.
дата публикации 29.03.2018.
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