Автомагистраль

Узнать о загруженности коммерческих парковок в столице можно будет в приложении "Парковки Москвы". Новая функция появится до конца этого года.

"Сегодня приложением "Парковки Москвы" пользуются почти 83% автовладельцев. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные – надземные, подземные, а также цены на них," – рассказал глава департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, пользователи будут видеть, сколько мест осталось на городской парковке и на частной, узнают сколько они стоят и выберут наиболее подходящий вариант. В настоящий момент обновление тестируется и дорабатывается.

Ликсутов добавил, что возможность оплаты всех стоянок из приложения появится на втором этапе доработок. Кроме того, по мере строительства новых парковок, сервис будет пополняться.

С начала года с помощью еще одного городского приложения "Помощник Москвы" было выявлено более тысячи нарушений правил парковки.

Пользователи приложения, сделав два-три снимка нарушителей, отправляют информацию о них в МАДИ, ГИБДД или ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Специалисты проверяют достоверность материалов, а в случае фальсификации блокируют доступ к сервису.

дата публикации 29.03.2018

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