Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатный билет на дополнительный поезд по телефону. Для этого нужно обратиться в кол-центр Транспортной дирекции ЧМ-2018. Операторы дают консультации на русском, английском, французском, испанском и немецком языках. Они помогут выбрать оптимальный маршрут и расскажут об условиях бесплатного проезда, а также забронируют места для людей с ограниченными возможностями.

Оформить билеты и получить консультацию можно будет по телефонам +7 (495) 741-18-18 (для звонков из других стран) и +7 (800) 775-20-18 (для звонков по России.

Бесплатно воспользоваться поездом фанаты смогут после оформления паспорта болельщика (Fan ID) и покупки билета на матч мундиаля в том городе, куда планируется поездка.

Позвонив в колл-центр, нужно будет назвать номер билета на игру или номер подтверждающей заявки на получение билета, а также номер Fan ID или заявки на его получение, паспортные данные и адрес электронной почты.

Между 11 городами-участниками ЧМ-2018 будут курсировать 728 бесплатных поездов. Оформить бесплатный билет можно будет также в кассах 19 железнодорожных вокзалов. Кроме того, бронирование проездного документа возможно на сайте Транспортной дирекции чемпионата. В ведомстве порекомендовали фанатам не откладывать оформление билета на последний момент. На данный момент зарезервировано уже более 185 тысяч бесплатных мест в поездах.

Ранее сообщалось, что болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно принять душ и посетить санитарные комнаты на столичных железнодорожных вокзалах.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, а также Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

дата публикации 29.03.2018

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