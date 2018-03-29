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ЧМ:Для болельщиков предусмотрено бесплатное оформление билетов по телефону
Телефонного звонка будет достаточно для оформления билета на поезд для болельщиков.
Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатный билет на дополнительный поезд по телефону. Для этого нужно обратиться в кол-центр Транспортной дирекции ЧМ-2018. Операторы дают консультации на русском, английском, французском, испанском и немецком языках. Они помогут выбрать оптимальный маршрут и расскажут об условиях бесплатного проезда, а также забронируют места для людей с ограниченными возможностями.
Оформить билеты и получить консультацию можно будет по телефонам +7 (495) 741-18-18 (для звонков из других стран) и +7 (800) 775-20-18 (для звонков по России.
Бесплатно воспользоваться поездом фанаты смогут после оформления паспорта болельщика (Fan ID) и покупки билета на матч мундиаля в том городе, куда планируется поездка.
Позвонив в колл-центр, нужно будет назвать номер билета на игру или номер подтверждающей заявки на получение билета, а также номер Fan ID или заявки на его получение, паспортные данные и адрес электронной почты.
Между 11 городами-участниками ЧМ-2018 будут курсировать 728 бесплатных поездов. Оформить бесплатный билет можно будет также в кассах 19 железнодорожных вокзалов. Кроме того, бронирование проездного документа возможно на сайте Транспортной дирекции чемпионата. В ведомстве порекомендовали фанатам не откладывать оформление билета на последний момент. На данный момент зарезервировано уже более 185 тысяч бесплатных мест в поездах.
Ранее сообщалось, что болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно принять душ и посетить санитарные комнаты на столичных железнодорожных вокзалах.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, а также Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
дата публикации 29.03.2018.
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