Происшествия

По последним данным, число пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" составило 79 человек. За помощью к медиком обратилось еще три человека.

В настоящее время, 12 человек остаются в больницах. Среди них двое детей. 67 пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, в том числе 25 детям.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там располагались кинозалы и игровые зоны с аттракционами. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.



Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Накануне Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца фигурантов дела, удовлетворив ходатайство следствия. Пять человек останутся под стражей до 25 мая.

дата публикации 29.03.2018

.