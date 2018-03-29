Происшествия

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован. "Пожар в ангаре во 2-м Вязовском проезде, дом 10 ликвидирован в 01:45", - сообщили в ведомстве.

Пожарные приступили к проливке и разборке горевших конструкций.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, кровля горящего здания обрушилась на площади 300 квадратных метров.

Пожар произошел в производственном здании во 2-м Вязовском переулке, дом 10. В ангаре располагается производство металлоконструкций, деревоперерабатывающее производство, а также автосервис. Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

дата публикации 29.03.2018

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