Автомагистраль
Транспорт:Десятки миллионов пассажиров ездили последние два месяца без турникетов
Два месяца большинство пассажиров наземного транспорта обходятся без турникетов.
Свыше сорока миллионов человек было перевезено за последнее время без турникетов на назеином транспорте столицы.
Максим Ликсутов сообщил, что бестурникетной системой оснащены 77 автобусов и 27 трамвайных маршрутов. Это позволяетпассажиру сэкономить пятнадцать минут за одну поездку.
Если учитывать, что среднестатистическая поездка занимает несколько десятков минут, то экономия времени очевидна.
По словам Максима Ликсутова, в начале года, число пассажиров без билета составляло тринадцать процентов. Теперь цифра понижена до пяти процентов.
Увеличился и общий пассажиропоток в общественном транспорте cреди тех, кто платит за проезд на шестьдесят два процента. В результате появилась возможность обновления подвижного состава транспорта.
дата публикации 29.03.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.