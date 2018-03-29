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Автомагистраль

Транспорт:Десятки миллионов пассажиров ездили последние два месяца без турникетов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Транспорт:Десятки миллионов пассажиров ездили последние два месяца без турникетов

M24.ru 29 марта 2018г., 11:42

Два месяца большинство пассажиров наземного транспорта обходятся без турникетов

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Свыше сорока миллионов человек было перевезено за последнее время без турникетов на назеином транспорте столицы.

Максим Ликсутов сообщил, что бестурникетной системой оснащены 77 автобусов и 27 трамвайных маршрутов. Это позволяетпассажиру сэкономить пятнадцать минут за одну поездку.

Если учитывать, что среднестатистическая поездка занимает несколько десятков минут, то экономия времени очевидна.

По словам Максима Ликсутова, в начале года, число пассажиров без билета составляло тринадцать процентов. Теперь цифра понижена до пяти процентов.

Увеличился и общий пассажиропоток в общественном транспорте cреди тех, кто платит за проезд на шестьдесят два процента. В результате появилась возможность обновления подвижного состава транспорта.

дата публикации 29.03.2018

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