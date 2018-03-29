Здесь интересно

Экспозиция живописи открылась в ГМИИ имени Пушкина. Она состоит из произведений голландского искусства. Коллекция Лейденская составлена из шедевров времен Рембрандта и Вермеера. Проект включает в себя восемьдесят одну картину и еще один раритетный экземпляр рисунка руки Леонардо да Винчи.

Шедевры представлены в Москве первый раз и на частной основе. Двенадцать живописных полотен Рембрандта и работы его мастерской.

Центром внимания в экспозиции по всеобщему мнению стала картина "Минерва". Прообразом картины явилась супруга художника Саския.

В числе экспонатов представлены три части раннего периода аллегорического цикла 1624–1625 годов. Оригинальной кажется совокупность трех не то гротесковых, не то карикатурных мужских образов.

Частным колеекционером, подарившим возможность москвичам увидеть эту живопись является американский инвестор Томас Каплан.

Его коллекция содержит уже более 250 экземпляров и голландской живописью он занимается уже сорок один год.Частное собрание работ Рембрандта, принадлежащее Томасу Каплану стало самым большим на Земле.

Необычным и уникальным сюрпризом будет для москвичей рисунок, формат которого не превосходит спичечный коробок. Это "Голова медведя", которую создал Леонардо да Винчи.

дата публикации 29.03.2018

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