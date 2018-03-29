Образование/Карьера

Очный этап экзамена по двум программам дополнительного образования прошел 28 марта в столице.

Отмечается, что журналистам продемонстрировали очный этап экзамена по двум программам дополнительного образования «Прототипирование» и «Мобильная робототехника».

«Очный этап демонстрационного экзамена по программам дополнительного образования углубленного уровня проходит с 23 марта по 10 апреля на площадках ГБПОУ «Воробьевы горы», Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»,

Политехнического колледжа №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Павлова, Российского государственного университета им. А.Косыгина, Московского авиационного института (НИУ МАИ), Российского государственного гуманитарного университета и Московского политехнического университета. На участие в демонстрационном экзамене для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня по направлениям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника» подано более 700 заявок из образовательных организаций Москвы», - говорится в CМИ.

Так, работу участников будут экспертные комиссии, в составе которых представители колледжей, центров технологической поддержки образования федеральных вузов. Участники, успешно сдавшие экзамен, получат разработанный Московским центром качества образования сертификат с персональной дифференцированной оценкой сразу по нескольким компетенциям.

дата публикации 29.03.2018

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