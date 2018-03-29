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Образование/Карьера

Утвержден экзамен по предмету «Прототипированию»

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Утвержден экзамен по предмету «Прототипированию»

Информационный Центр Правительства Москвы 29 марта 2018г., 15:12

Образование:Несколько сотен заявок поступило на участие в демонстрационных экзаменах

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На участие в демонстрационном экзамене по двум направлениям дополнительного образования «Прототипирование» и «Мобильная робототехника» подано более 700 заявок. Об этом 28 марта в рамках пресс-мероприятия сообщила руководитель Центра технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» Мария Салмина.

«На участие в демонстрационном экзамене по направлениям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника» подали заявки более 700 учащихся города Москвы из более чем 120 образовательных организаций», - заявила Мария Салмина.

Напомним, демонстрационный экзамен является проверкой знаний школьников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.

Участники, успешно сдавшие экзамен, получают разработанный Московским центром качества образования сертификат с персональной дифференцированной оценкой сразу по нескольким компетенциям.

дата публикации 29.03.2018

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