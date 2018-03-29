Здесь интересно

Фестиваль культурного наследия пройдет в столице с 18 апреля, мероприятия приурочены к Международному дню охраны памятников. Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил о планах провести фестиваль культурного наследия в рамках Дней культурного наследия в Москве. Фестиваль стартует 18 апреля и продлится до конца мая», - заявил Алексей Емельянов.

Глава ведомства добавил, что в рамках фестиваля для посещения будут доступны самые закрытые памятники, также запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии, квесты. Алексей Емельянов планирует провести экскурсию по улице Пятницкая.

Напомним, Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве каждый год в апреле и мае. В это время любой желающий может посетить знаменитые столичные памятники архитектуры, доступ в которые в обычное время ограничен. Кроме того, москвичи и гости столицы могут попасть на объекты, на которых завершены реставрационные работы.

дата публикации 29.03.2018

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