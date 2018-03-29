Москомархитектура согласовала проекты строительства двух детских садов в поселении Московский в ТиНАО.



«Москомархитектура согласовала проекты двух современных детских садов в поселении Московский. Каждый из них будет рассчитан на 350 человек», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.



Он также уточнил, что два детских сада будут расположены по адресу: Московский, район тепличного комбината №1, 2 мкр-н, корп. 38 и 39. Площадь каждого из ДОУ составит более 5 тысяч квадратных метров. «Для отделки внутренних помещений будут использоваться только безвредные для здоровья детей материалы. Снаружи предусмотрена облицовка фасадными плитами ярких оттенков. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, всего за 5,5 лет в ТиНАО введено 32 детских сада», - рассказал Сергей Кузнецов.



В пресс-службе отметили, что детские сады будут иметь стандартную планировку. На первом этаже предусмотрены четыре групповые ячейки на 100 мест, в том числе, три группы для детей с трех до четырех лет и одна группа для детей от четырех до пяти лет, а также медицинский блок, столовая и пост охраны. На втором - пять групповых ячеек на 125 мест для детей в возрасте от четырех до шести лет, физкультурный зал, кабинет логопеда. На третьем этаже - еще пять групповых ячеек для детей старшего возраста, музыкальный зал и кабинет психолога. Заказчик проектов - ООО «Совхоз «Московский+».

дата публикации 29.03.2018

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