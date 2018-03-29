Москомэкспертиза согласовала проект для инвестобъекта капитального строительства: «Многофункциональная комплексная жилая застройка» по адресу: между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 1, корпус 1, 2, 3, район Раменки, Западный административный округ города Москвы.

«В составе жилого комплекса в районе Раменки будут построены два 35-этажных многоквартирных дома и наземный паркинг. На первых этажах зданий запланировано размещение встроенных нежилых помещений», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта в каждом корпусе появится 436 квартир, их общая площадь с учетом летних помещений составит 23 083,4 м2. На первых этажах многоквартирных домов разместятся офисные помещения, оснащенные автономными входами с улицы,магазины и кафе.



Наземный паркинг будет состоять из семи уровней. Для контроля въезда и выезда автотранспорта на территорию комплексной жилой застройки предусмотрена установка контрольно-пропускного пункта, оборудованного шлагбаумом, средствами связи с помещением центрального поста охраны, расположенного в третьем корпусе и средствами досмотра. На территории наземной автостоянки появится автомойка на три поста.

В рамках благоустройства территории предусмотрено создание открытых плоскостных парковок с машиноместами для подзарядки электромобилей и машиноместами, предназначенными для маломобильных групп населения. Кроме того, запроектировано размещение площадок для игр детей, спорта и отдыха, а также устройство газонов, высадка зеленых насаждений и установка малых архитектурных форм.

дата публикации 29.03.2018

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