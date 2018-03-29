Новая городская площадь с фонтанами, кафе и прогулочными бульварами появится на западе столицы, в пяти минутах ходьбы от станций метро «Багратионовская» и «Фили».

По словам Константина Тимофеева, проект будет реализован в рамках строительства жилого комплекса «Фили Сити», расположенного в Багратионовском проезде, вл. 5.

«Центром активной жизни жилого комплекса станет площадь с фонтанами, по периметру которой расположатся летние кафе и променад. На центральном бульваре разместятся детские площадки для разных возрастов, спортивная площадка для баскетбола, площадка для воркаута и зоны отдыха», – заявил Константин Тимофеев.

Он отметил, что новая городская зона отдыха появится через два года. Площадь ЖК «Фили Сити» составит около 130 тысяч кв. метров. В комплексе предусмотрены детский сад и центр раннего развития, бытовые службы, супермаркеты, отделения банков, кафе и пекарни.

«Строительство жилого комплекса будет вестись в рамках одной очереди. Уже завершена расчистка площадки, ведется разработка котлована. Ввод ЖК намечен на апрель 2020 года», – уточнил Константин Тимофеев.

дата публикации 29.03.2018

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