Будем здоровы

В Москве организована профилактика бешенства у диких плотоядных животных на территории города.

На прошедшей 28 марта пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы это заявление сделал председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

«Для профилактики бешенства среди диких плотоядных животных организована ежегодная трехкратная раскладка оральной вакцины для иммунизации животных на особо охраняемых природных территориях», - подчеркнул председатель комитета.

Он также добавил, что проведение иммунизации осуществляется специалистами Комитета ветеринарии Москвы совместно с Департаментом природопользования и одновременно с работами в Московской области», - рассказал Алексей Сауткин.

дата публикации 29.03.2018

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