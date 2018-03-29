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Московская жизнь

Реставрация двадцати памятников предусмотрена в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Реставрация двадцати памятников предусмотрена в Москве

29 марта 2018г., 16:16

Два года отвело правительство города на реставрацию московских памятников

.

Около 20 памятников планируется отреставрировать в Москве в течение двух лет.

«Планируется отреставрировать порядка 20 памятников: у нас 25 проектов реставрационных, из них выберем 20. Реставрация может занять

около двух лет», - сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, список памятников, реставрацию которых планируется начать в этом году, появится позднее.

дата публикации 29.03.2018

.

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