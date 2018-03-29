версия для печати
Московская жизнь
Реставрация двадцати памятников предусмотрена в Москве
Два года отвело правительство города на реставрацию московских памятников.
Около 20 памятников планируется отреставрировать в Москве в течение двух лет.
«Планируется отреставрировать порядка 20 памятников: у нас 25 проектов реставрационных, из них выберем 20. Реставрация может занять
около двух лет», - сказал руководитель столичного Департамента культурного
наследия Алексей Емельянов.
По его словам, список памятников, реставрацию которых планируется начать в этом году, появится позднее.
дата публикации 29.03.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.