Около 20 памятников планируется отреставрировать в Москве в течение двух лет.

«Планируется отреставрировать порядка 20 памятников: у нас 25 проектов реставрационных, из них выберем 20. Реставрация может занять

около двух лет», - сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, список памятников, реставрацию которых планируется начать в этом году, появится позднее.

дата публикации 29.03.2018

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