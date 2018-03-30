Президент США Дональд Трамп недоволен управленческой структурой в Белом доме и намерен изменить ее. Основные претензии Трампа связаны с бюрократическими ограничениями и отсутствием свободы руководства, к которой он привык как бизнесмен.

Советники президента порекомендовали ему упразднить несколько постов, чтобы ему было проще контролировать выполнение собственных поручений.

Так, «лишней» советники посчитали должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Первую в настоящий момент занимает отставной генерал Джон Келли. Трамп выслушал советы, но увольнять Келли пока не собирается. Он не отвергает перспективу упразднения данной должности.

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс подала прошение об отставке в феврале и официально покинет свой пост на этой неделе. Замену ей пока не нашли.

дата публикации 30.03.2018

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