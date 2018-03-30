Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери еще не доказан и требует тщательного расследования. «Мы столкнулись с инцидентом, обстоятельства которого требуют расследования», — сказала министр журналистам.

По ее словам, Вена не планирует высылать российских дипломатов по примеру европейских коллег и намерена оставить открытыми каналы связи с Россией.

«Мы никогда не практиковали высылку дипломатов. Дипломатия — это нечто большее, чем обоюдное выдвижение меморандумов. Это работа над нюансами», — цитируют ее СМИ. Министр также подтвердила ранее озвученное предложение Австрии стать посредником в урегулировании отношений Лондона и Москвы, хотя такая просьба еще не поступала.

Австрия стала одной из немногих стран, которые воздержались от высылки российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Лондон обвинил Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта, однако доказательств этого пока не предоставил.

дата публикации 30.03.2018

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