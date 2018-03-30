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Происшествия

Почти два килограмма героина пытались сбыть в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Почти два килограмма героина пытались сбыть в Москве

M24.ru 30 марта 2018г., 05:33

Подозреваемые по этому инциденту арестованы

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Полицейские задержали подозреваемого в попытке продать партию героина в особо крупном размере.

"Сотрудники полиции задержали около подъезда одного из домов на шоссе Энтузиастов 52-летнего ранее судимого жителя столицы. При личном досмотре у него в пачке из-под сигарет был обнаружен сверток с порошкообразным веществом массой около 50 грамм", – отмечается в CМИ. В ведомстве уточнили, что была проведена экспертиза, установившая, что правоохранители изъяли героин.

При обыске по месту жительства оперативники нашли еще более 1,8 килограмма наркотика. Подозреваемый хранил его в различных емкостях. Были найдены также инструменты для взвешивания и фасовки запрещенных веществ.

Задержанный распространял наркотик через тайники-закладки на территории столичного региона. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

дата публикации 30.03.2018

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