"Поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Черноморский бульвар, дом 5, корпус 4. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара в квартире на втором этаже дома", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Спасены три человека, есть пострадавшие. Пожар удалось ликвидировать.

Полученным от источника в экстренных службах, в результате происшествия погибли два человека.

дата публикации 30.03.2018

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