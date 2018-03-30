Новости Москва Инфо

Благополучно завершился вывод ракето-носителем "Союз-2" военного спутника на орбиту. Вывод оборудования производился под руководством Минобороны РФ.

Cтарт был назначен на двадцать девятое марта. Архангельская область, космодром Плесецк, испытательный полигон достойно выполнил поставленную задачу.

Запуск произведен своевременно и аппарат вылетел на орбиту в соответствии с планом, утвержденным руководством.

Запуск прошел в штатном режиме без отклонения от графика. На доведение аппарата до целевой орбиты уйдет несколько часов.

дата публикации 30.03.2018



.