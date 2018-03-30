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Политика

МИД РФ:Астанинские договоренности будут предметом для обсуждения на встрече в Турции

Фото: www.flickr.com

МИД РФ:Астанинские договоренности будут предметом для обсуждения на встрече в Турции

Татьяна Кислова 30 марта 2018г., 05:20

Встреча Путина, Эрдогана и Роухани состоится

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C целью обсуждения основных направлений реализации астанинских соглашений в пределах саммита организована встреча президента России Путина Владимира Владимировича, Реджепа Тайип и иранского лидера Хасана Роухани.

Встреча состоится в Турции 4 апреля. Данные по этому вопросу согласованы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым,  который подтвердил эту информацию на встрече со спецпосланником ООН.

Своевременность встречи Лаврова и де Мистуры очевидна для многих. Инициатива в заключении астанинских соглашений проявлена была всеми лидерами из желания поддержать принятую ООН резолюцию 2254.

Особенным и актуальным станет на предстоящей встрече вопрос о гуманитарной помощи проблемы по организации восстановительных работ в этом регионе. Восстановление экономики и инфраструктуры являются вопросами первостепенной значимости длялидеров и представителей трех государств на международной арене.

дата публикации 30.03.2018

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