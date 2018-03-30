C целью обсуждения основных направлений реализации астанинских соглашений в пределах саммита организована встреча президента России Путина Владимира Владимировича, Реджепа Тайип и иранского лидера Хасана Роухани.

Встреча состоится в Турции 4 апреля. Данные по этому вопросу согласованы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который подтвердил эту информацию на встрече со спецпосланником ООН.

Своевременность встречи Лаврова и де Мистуры очевидна для многих. Инициатива в заключении астанинских соглашений проявлена была всеми лидерами из желания поддержать принятую ООН резолюцию 2254.

Особенным и актуальным станет на предстоящей встрече вопрос о гуманитарной помощи проблемы по организации восстановительных работ в этом регионе. Восстановление экономики и инфраструктуры являются вопросами первостепенной значимости длялидеров и представителей трех государств на международной арене.

дата публикации 30.03.2018

.