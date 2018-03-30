Московская сцена
Театр:Детский музыкальный театр представляет оперу
Сочетание фольклерного мастерства и современной игры стало новшеством для российской сцены. Первой оперной премьерой 2018 года в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац станет мировая премьера оперы Владимира Кобекина "Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей" по сказкам Д.Н. Мамина-Сибиряка..
Работает над ней молодая постановочная команда: музыкальный руководитель и дирижер Сергей Михеев, режиссер Наталья Ефимова (выпускница ГИТИСа), художник Денис Сазонов (также в недавнем прошлом закончивший ГИТИС).
"Эта опера – современная игра в фольклор, наш сегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр", – говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян. Премьера этой "скоморошьей истории" про царя Гороха, его дочерей, их женихов и
весь народ, который то поднимает бунты, то гуляет на свадьбе (а их в финале будет целых две) состоится 18 марта в Театральном зале Московской академической Филармонии-2, в сотрудничестве с которой и создается постановка.
В театре имени Н.И. Сац будет показан 30 марта и 1 апреля.
Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац Вернадского пр-т, д. 5
19:21
дата публикации 30.03.2018.
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