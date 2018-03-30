Здесь интересно

Горана Бреговича знают как некогда любимого композитора Эмира Кустурицы, написавшего музыку к "Времени цыган", "Аризонской мечте" и "Андерграунду" и песни, которые исполняли звезды калибра Игги Попа и Сезарии Эворы. И это лишь избранные фрагменты 40-летней карьеры Бреговича, с конца 1990-х возглавляющего Wedding and Funerals Orchestra имени себя.

Живя то в Париже, где обосновалась его семья, то в Белграде, где базируются многие из его музыкантов, совсем недавно Брегович напомнил о себе новым, посвященным его родному городу альбомом Three Letters from Sarajevo. Исправно навещает Горан и исторически неравнодушную к нему Россию – в стенах Главclub Green Concert его ждут в шестой раз за столько же лет.

ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

15:02

дата публикации 30.03.2018

.