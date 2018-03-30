Московская сцена

Музыкант не частит с новыми релизами, каждую свою работу "вынашивая" и "отшлифовывая" до соответствующего уровня. А уровень Дельфина весьма высок.

Может быть и поэтому тоже каждый альбом слушатели ждут с придыханием и волнением. Ожидания всегда оправдывались.

Новая пластинка для кого-то из поклонников Дельфина станет переворотной, для кого-то – совершенно новой страницей в творчестве музыканта, а для кого-то вообще абсолютной противоположностью всем прошлым релизам артиста.

В середине марта состоялась премьера первого трека с предстоящего альбома Дельфина и первого видеоклипа на этот трек, реживвером которого стал Валентин Блох. Песня под названием "520" войдет в новый альбом, релиз которого заявлен на 23 марта. В него войдут семь треков. Предзаказ уже доступен.

Каким будет новое музыкальное полотно? Будет ли оно чувственно-личным, полным мыслей и эмоций, неоднозначных рифм и тонкой лирики?

Или же Дельфин уместит в одну пластинку картину целого мира – с его добром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью, облачив все это в драйвовые, взрывные ритмы и "острые" тексты? Мы узнаем это в свой час. И в свой день. А вживую увидим 30 марта в Известия Hall. Пропустить нельзя.

Известия Hall

10:55

дата публикации 30.03.2018

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