Здесь интересно

В рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны» в Москве создаются символические постройки, арт-объекты и домики-читальни. С седьмого по пятнадцатое апреля Москва проводит весенний фестиваль «Пасхальный дар», в честь этого события будет воздвигнут "Белый" город на Тверской площади с символикой.



Новый Арбат превратится на некоторое время в сосредоточение ярких и удобных домиков для прочтения книг. Целью проекта является приобщение массового потребителя Москвы к чтению. По мнению организаторов фестиваля книги являются источником информации, несущей умение любить, быть чутким и неравнодушным.

Совокупность цветов для оформления фестивальной композиции на Тверской ул. выбрана в бело-золотых оттенках с добавками цвета небесной глазури. Рядом с мэрией Москвы возведут постройку размером почти пять метров, похожую на известные московские постройки.

Внутри композиции установят стенды с текстом, описывающим историю московских строений. Четырнадцать домов-читален на ул. Новый Арбат предназначены для любителей чтения. Роспись на стенах домов будет содержать стихи.

дата публикации 30.03.2018

.