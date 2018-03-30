Здесь интересно

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Стартует фестиваль "Пасхальный дар"
Московский весенний фестиваль начнется седьмого апреля.
В рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны» в
Москве создаются символические постройки, арт-объекты и домики-читальни. С
седьмого по пятнадцатое апреля Москва проводит весенний фестиваль
«Пасхальный дар», в честь этого события будет воздвигнут "Белый" город на
Тверской площади с символикой.
Новый Арбат превратится на некоторое время в сосредоточение ярких и удобных домиков для прочтения книг. Целью проекта является приобщение массового потребителя Москвы к чтению. По мнению организаторов фестиваля книги являются источником информации, несущей умение любить, быть чутким и неравнодушным.
Совокупность цветов для оформления фестивальной композиции на Тверской ул. выбрана в бело-золотых оттенках с добавками цвета небесной глазури. Рядом с мэрией Москвы возведут постройку размером почти пять метров, похожую на известные московские постройки.
Внутри композиции установят стенды с текстом, описывающим историю московских строений. Четырнадцать домов-читален на ул. Новый Арбат предназначены для любителей чтения. Роспись на стенах домов будет содержать стихи.
дата публикации 30.03.2018.
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