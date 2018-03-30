версия для печати

Здесь интересно

Стартует фестиваль 'Пасхальный дар'

Фото: www.flickr.com

Стартует фестиваль "Пасхальный дар"

Информационный Центр Правительства Москвы 30 марта 2018г., 09:02

Московский  весенний фестиваль начнется седьмого апреля

.

В рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны» в Москве создаются символические постройки, арт-объекты и домики-читальни. С седьмого  по пятнадцатое апреля Москва проводит весенний фестиваль «Пасхальный дар», в честь этого события будет воздвигнут "Белый" город на Тверской площади с символикой.

Новый Арбат превратится на некоторое время в сосредоточение ярких и удобных домиков для прочтения книг. Целью проекта является приобщение массового потребителя Москвы к чтению. По мнению организаторов фестиваля книги являются источником информации, несущей умение любить, быть чутким и неравнодушным.

Совокупность цветов для оформления фестивальной композиции на Тверской ул. выбрана в бело-золотых оттенках с добавками цвета небесной глазури. Рядом с мэрией Москвы возведут постройку размером почти пять метров, похожую на известные московские постройки.

Внутри композиции установят стенды с текстом, описывающим историю московских строений. Четырнадцать домов-читален на ул. Новый Арбат предназначены для любителей чтения. Роспись на стенах домов  будет содержать стихи.

дата публикации 30.03.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Здесь интересно»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   