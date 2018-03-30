Образование/Карьера

Свои поздравления адресовал сегодня Сергей Собянин московским школьникам. Они заняли первое общекомандное место на Всероссийской олимпиаде по астрономии.

Мэр столицы сообщил отом, что ученики привезли девять дипломов победителей из 15. победителей из 15. А всего привезли домой 27 дипломов. Поздравляю, ребята!», -отмечается в материале.



Всероссийская олимпиада школьников проходит на территории 15 субъектов Российской Федерации. Целями состязания являются выявление, поддержка и самоопределение одаренных детей. В 2018 году в них приняли участие более 5 тыс. старшеклассников. Олимпиада проходила в этом году в Волгограде.

дата публикации 30.03.2018

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