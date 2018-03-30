Будем здоровы

Если у вас ноют суставы, болит голова, ломит спину или вы хотите заранее избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом — посмотрите эту передачу. Вы удивитесь, как много проблем можно решить без приема лекарств.



«Доктор Бубновский убежден, что основная причина многих болезней — недостаток физической активности. Поэтому главные инструменты этого врача — медболы, эспандеры и шведская стенка, — говорит главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина Закамская. — Его система помогла тысячам пациентов, и теперь у зрителей канала есть возможность получить консультацию специалиста без изнурительных очередей в регистратуру и долгой дороги в больницу».



В кадре знаменитый ортопед обходится подручными средствами и показывает упражнения, которые можно повторять дома прямо у телевизора. Вы узнаете, как отжимания помогут предотвратить инфаркт, почему оздоровительный бег бывает опасен и какие эффективные упражнения можно делать не вставая с дивана.



Доктор медицинских наук Бубновский не только разработал авторскую лечебную методику, но и опробовал ее на себе. Потеряв после автоаварии возможность двигаться, Сергей Михайлович вновь встал на ноги при помощи своего комплекса физических упражнений.



Программа рассчитана на самую широкую аудиторию. Цикл передач состоит из пяти выпусков по 26 минут. Никаких унылых и длинных рассказов — каждая тема проиллюстрирована зрелищным примером. Мы показываем, что будет с пациентом в будущем, если он не следит за своим здоровьем. А потом уже рассказываем, как предотвратить эти недуги.



Жизнь после сорока — какие упражнения помогут свести к минимуму влияние нервных стрессов, почему фитнес может стать опасным, как исправить ситуацию с преждевременным износом сосудов.



Синдром менеджера — как следить за здоровьем тем, кто сидит в офисе? Проблемы с позвоночником и зрением, пониженный иммунитет и туннельный синдром.



Детское здоровье — почему 40% детей в России уже к окончанию школы хронически больны? Как вычислить симптомы болезней и что можно предпринять? Болезни позвоночника (осанка, сколиоз, сутулость, кифозы) и гиподинамия.



Мужское здоровье — самые распространенные и актуальные проблемы. Мышечная атрофия, урологические проблемы и болезни, вызванные курением.



Женское здоровье — часто встречающиеся проблемы, которых можно избежать. Заболевания стоп (из-за ношения обуви на высоком каблуке), купероз (сосудистые поражения кожи) и целлюлит.

О канале:

Телеканал «Доктор» — первый научно-популярный, познавательный телеканал о медицине. Мы предлагаем широкой аудитории программы о достижениях медицинской науки, новых методах диагностики и лечения заболеваний.

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