Паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч Чемпионата мира по футболу. «Мои Документы» напоминают всем любителям футбола, что Чемпионат уже скоро, а это значит, что все больше людей начнут обращаться в центры за этой услугой. Не откладывайте оформление паспорта!

Кроме того, в любом центре госуслуг города Москвы в зоне электронных услуг можно зарегистрироваться на портале fan-id.ru, заполнить заявку на получение паспорта болельщика и получить необходимую консультацию у сотрудника. «Для этого достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и фотографию на электронном носителе. Если фото при себе не окажется, мы поможем его сделать прямо в центре. Услуга пользуется большой популярностью у жителей», – комментирует руководитель центра госуслуг района Беговой Юлия Зубанова.

О готовности паспорта болельщика и адресе получения документа можно будет узнать, получив соответствующее СМС-уведомление или письмо по электронной почте. Паспорта болельщиков выдаются через центры госуслуг до 15 июля 2018 года.

Паспорт выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика. В случае получения паспорта болельщика на ребенка необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность зрителя (законного представителя) и ребенка, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика можно получить по следующим адресам:

· Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.

· Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.

· Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.

· Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

Во флагманском офисе можно не только получить паспорт болельщика и еще более 170 государственных услуг, но и воспользоваться дополнительными сервисами: проверить здоровье, купить билеты в театр или на концерт, проконсультироваться с нотариусом. Москвичи высоко оценили флагман – по результатам опроса в проекте «Активный гражданин» средняя оценка пользователей составила 4,7 балла!

Все столичные центры «Мои Документы» работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис открыт с 10 утра до 10 вечера.

Ответственный исполнитель проекта по обеспечению болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года паспортами болельщиков (FAN ID) – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

.