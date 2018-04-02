Правительство РФ выделит из резервного фонда 12,2 млрд рублей ассигнований на поддержку предприятий отраслей автомобилестроения и легкой промышленности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В частности, 4 млрд рублей выделяются на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний при предоставлении лизингополучателю скидки на авансовый платеж по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 году, отмечается в документе. Это, как считают в правительстве, позволит реализовать в текущем году не менее 15 тыс. единиц техники.

На стимулирование продаж автомобилей гражданам выделят 3 млрд рублей, которые направят банкам на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам, выданным в 2018 году. Ожидается, что это позволит реализовать в 2018 году не менее 35,5 тыс. автомобилей.

Кроме того, правительство выделит 0,5 млрд рублей субсидий дальневосточным автопроизводителям на перевозку их продукции в другие регионы страны, что позволит обеспечить в 2018 году перевозку не менее 5 тыс. автомобилей. На стимулирование продаж техники,

использующей природный газ в качестве моторного топлива, выделят 2,5 млрд рублей, 700 млн рублей будет выделено на финансирование расходов лизинговых организаций по обеспечению легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.

Еще 500 млн рублей правительство направит на стимулирование российских производителей камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы. Еще 1 млрд рублей правительство выделит предприятиям легкой промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015—2018 годах на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, что должно снизить долговую нагрузку этих организаций.

.