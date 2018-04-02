Происшествия

Представители ряда столичных молодежных организаций прогосударственной направленности провели в понедельник в российской столице акции в противовес пикетам либеральной оппозиции у стен Госдумы с картонными фигурами главы международного комитета нижней палаты парламента Леонида Слуцкого. Участники акции вышли с плакатами в поддержку Леонида Слуцкого также к зданию Госдумы, а в ближайшие дни намерены пикетировать посольства нескольких западных стран и редакции тех изданий, которые из-за скандала с Леонидом Слуцким объявили бойкот нижней палате парламента.

«Нападки либеральных СМИ на председателя комитета по международным делам Леонида Эдуардовича Слуцкого мы считаем откровенной травлей, которая развернута с единственной целью — дискредитировать одну из ключевых фигур российской внешней политики, — заявил, в частности, представитель Общественного фонда развития государственной политики Владимир Тюрин. — Наш фонд выступил организатором массовых пикетов в его поддержку. Мы хотим, чтобы либеральная публика увидела, что адекватная молодежь не верит провокационным заявлениям о выдуманных сексуальных домогательствах и готова выступить в защиту Слуцкого. Уверен, к нам присоединятся сотни людей».

Через несколько минут после начала пикетов нескольких участников задержала полиция. Ранее правоохранители задержали организатора акции против Леонида Слуцкого Алену Попову, которая планировала выйти к зданию парламента с картонной фигурой депутата. Впрочем, через несколько часов Попова вернулась к зданию Думы. Ее тут же окружили молодые люди с плакатами в поддержку Леонида Слуцкого.

По словам организаторов, они намерены таким образом блокировать все акции либеральной оппозиции, направленные против председателя комитета ГД по международным делам.

Напомним, скандал вокруг депутата разгорелся в конце февраля, когда три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. 22 марта состоялось заседание думской комиссии по этике, которая не нашла в действиях Слуцкого нарушений «поведенческих норм». Как отмечали сторонники Слуцкого, такое решение было вполне предсказуемым, поскольку журналистки не смогли предоставить убедительных доказательств «сексуальных домогательств», которые, по их словам, имели место от года до семи лет назад.

дата публикации 2.04.2018

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