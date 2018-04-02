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Московская жизнь

Минобр:Выбор сделан в пользу обеспечения безопасности школ

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Минобр:Выбор сделан в пользу обеспечения безопасности школ

Информационный Центр Правительства Москвы 02 апреля 2018г., 15:58

Идет модернизация оборудования в школах

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Департамент образования Москвы провел селекторное совещание с директорами школ, которое было посвящено обеспечению безопасности учащихся и сотрудников образовательных организаций.

Руководитель рабочей группы координационного совета департамента образования Москвы Алексей Журавлев представил на совещании опыт столичных школ, которые уже провели установку электромагнитных замков на дверях эвакуационных выходов.

«Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку», корпус пломбируется. В случае наступления чрезвычайной ситуации крышка открывается, кнопка нажимается, дверь открывается. Мы предусмотрели также возможность обесточивания помещения, на случай выхода из строя подстанций и отключения электричества. В случае отключения электричества замок разблокируется автоматически», - отметил Алексей Журавлев.

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