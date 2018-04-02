Московская жизнь
Минобр:Выбор сделан в пользу обеспечения безопасности школ
Идет модернизация оборудования в школах.
Департамент образования Москвы провел селекторное совещание
с директорами школ, которое было посвящено обеспечению безопасности учащихся и
сотрудников образовательных организаций.
Руководитель рабочей группы координационного совета департамента образования Москвы Алексей Журавлев представил на совещании опыт столичных школ, которые уже провели установку электромагнитных замков на дверях эвакуационных выходов.
«Рядом с дверями эвакуационных выходов на стене располагается кнопка электромагнитного замка, ее дополняет корпус пожарной сигнализации с надписью «При пожаре открой крышку, нажми кнопку», корпус пломбируется. В случае наступления чрезвычайной ситуации крышка открывается, кнопка нажимается, дверь открывается. Мы предусмотрели также возможность обесточивания помещения, на случай выхода из строя подстанций и отключения электричества. В случае отключения электричества замок разблокируется автоматически», - отметил Алексей Журавлев..
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