Президент РФ Владимир Путин по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару 3—4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии.

Ожидается, что лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую».

Также в ходе второй трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Путин обсудит с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выполнение договоренностей, достигнутых по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года. Запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования.

Также состоится беседа Путина с Роухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.

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