Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Сегодня глава государства принял его досрочную отставку.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент «позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», передает РИА Новости.

Тулеев был губернатором региона с 1997 года. Сегодня он покинул пост по собственному желанию, объяснив свое решение «тяжелейшим моральным грузом» после крупнейшего пожара в Кемерово.

Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области назначен Сергей Цивилев. С начала марта он занимал должность вице-губернатора области.

Жертвами трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта стали 64 человека. Местные жители на стихийных митингах потребовали отставки региональных властей.

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