Закон о наделении экс-главы Кемеровской области Амана Тулеева званием «народного губернатора» продолжит действовать после его отставки. Эту информацию в понедельник подтвердил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщает «МК».

Закон о присвоении Тулеева звания «народного губернатора» был принят еще в декабре 2011 года в знак «многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». По документу, Тулееву положена индексируемая ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, служебное помещение с мебелью, оргтехникой, компьютером и помощник. Помимо этого Тулееву и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование жилое помещение в селе Мазурово.

Аман Тулеев подал в отставку накануне, президент РФ Владимир Путин подписал его заявление. Врио губернатора назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

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