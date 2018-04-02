Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта предложил провести двустороннюю встречу на высшем уровне в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита.

Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — отметил он. Возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

Во время телефонного разговора 20 марта Путин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, американский лидер поздравил Путина с победой на выборах, которые прошли 18 марта.

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