Политика
Трамп cделал предложение от которого трудно отказаться
Президент США предложил Владимиру Владимировичу Путину встречу на высшем уровне.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта предложил провести двустороннюю встречу на высшем уровне в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита.
Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — отметил он. Возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.
Во время телефонного разговора 20 марта Путин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, американский лидер поздравил Путина с победой на выборах, которые прошли 18 марта..
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