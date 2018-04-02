Великобритания и США отбросили все приличия и начали прибегать к откровенной лжи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД обвинил в этом же и страны, которые слепо следуют за политикой Лондона и Вашингтона.

"Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации", – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия отвечает на недружественные выпады со стороны западных стран "спокойно и хладнокровно". Также, по мнению министра, страна продолжить наставить, что "любые утверждения необходимо обосновывать фактами".

4 марта в центре британского Солсбери нашли без сознания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон заявил, что их отравили веществом "Новичок", который разработали в СССР. В инциденте обвинили Россию.

Москва все категорически опровергла. Кроме того, российские власти неоднократно заявляли, что в СССР не создавали вещества под названием "Новичок" и больше – советские разработчики использовали цифры для обозначения подобных химикатов.

После произошедшего в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломатов. Они уже покинули страну. После акта Британии США выслали 60 дипломатов и закрыли консульство в Сиэтле. После этого несколько стран Европы, Канада и Австралия также выслали представителей дипмиссий России.

Москва ответила на меры Запада зеркально и также выслала иностранных дипломатов.

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